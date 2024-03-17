موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7 بطولة "ريهام حجاج" وخالد الصاوي

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7 للنجمة "ريهام حجاج"، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات الشركة المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

موعد عرض مسلسل ريهام حجاج الحلقة 7

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز كشف موهبتها الكوميدية، والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



تفاصيل احداث مسلسل صدفة الحلقة 6

وتعرضت النجمة ريهام حجاج لعميلة خطف أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط الطلاب في أحد الكافيهات، ليقوم عم خطيبها بوضع حبوب منومة، لتقع “صدفة” في هذا الفخ، ويقوم الخاطف بكتب الكتاب ليتزوجها غصب.

تعرضت النجمة ريهام حجاج لإهانة من قبل شقيقتها الفنانة رحاب الجمل، بعد تورطها في الزواج مع عم خطيبها “طارق”، وانكرت “صدفة” هذه الزيجة بأنها تم خطفها وتخديرها ولم يكن لديها فكرة بأنها متزوجة.

صدفة " ريهام حجاج " زوج أختها " هشام منصور " بما سمعه من " رشدى الشامى " الذى أدعى الزواج منها، وواجهها بأنها أخذت منه 300 ألف جنيه، كما أنها باتت عنده لمدة ليلة كاملة، وأنكرت صدفة كل ذلك، ولكنهم لم يقتنعوا بكلامها فقررت أن تترك منزلهم وتعود لمنزل والدتها، وذلك بعد تعرضها للإهانة من قبل اسرتها بسبب هذة الزيجة.



قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل الغير مقصودة، لتتوالى الأحداث.



ابطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.