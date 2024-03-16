السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تتعرض للتهديد

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

حققت حلقة أمس من مسلسل لحظة غضب بطولة النجمة صبا مبارك، نجاحًا باهرًا خاصة بعد تغير أحداث المسلسل مما جعل الجماهير في حالة تشويق لمتابعة باقي الحلقات.

ظهرت النجمة صبا مبارك، في مسلسل لحظة غضب، بشكل جديد ومميز مما جعل الحماهير تتشوق لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب، الذي تصدر التريند أكثر من مرة بسبب قصته المختلفة والمثيرة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 

تعرضت النجمة صبا مبارك، لحالة من الابتزاز والتهديد بعد إرسال مقطع فيديو على هاتفها وهي تقتل زوجها “شريف” الذي يقدم دورة النجم محمد فراج، خاصة بعد أن أخذت بنصيحة صديقتها، أنها يجب أن تعيش حياتها بشكل طبيعي دون خوف وقلق.

وتوقع الجماهير ومتابعين مسلسل لحظة غضب أن الحلقة 7 التي ستعرض اليوم، ستكون بمثابة تهديد لـ صبا ميارك، خاصة أن من أرسل لها مقطع الفيديو لم يظهر منذ بدء الحلقات الماضية، لذلك يتوقع الجماهير أن هذا الشخص سيكون جارها الفنان “علي قاسم”.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 7

النجمة صبا مبارك في ورطة.. أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

txt

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. محمد شاهين في غيبوبة وزوجته تشعر بالذنب

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 6

مسلسل لحظة غضب لحظة غضب موعد عرض لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب موعد عرض مسلسل صبا مبارك مسلسل صبا مبارك صبا مبارك محمد شاهين قنوات عرض لحظة غضب قنوات عرض مسلسل لحظة غضب موعد مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة من لحظة غضب لحظة غضب الحلقة السابعة لحظة غضب الحلقة 7 الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 .. وإجازة المكاتب رسميا

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تفاجئ عصام السقا في صدفة

أخبار فاتتك|عشرات الشهداء فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة.. ورمضان صبحى يواصل التأهيل

مسلسل صدفة الحلقة 5.. ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد اكتشاف خيانتها لزوجها

ريهام حجاج تبحث عن سر اختفاء راندا أحد طلابها في مسلسل صدفة

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

سارة عبدالرحمن ترفض خطبتها من حسن أبوالروس في مسلسل لحظة غضب

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

الاتحاد الموريتانى يعلن وفاة حارس مرمى المنتخب الأول محمد المختار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة