مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تتعرض للتهديد

حققت حلقة أمس من مسلسل لحظة غضب بطولة النجمة صبا مبارك، نجاحًا باهرًا خاصة بعد تغير أحداث المسلسل مما جعل الجماهير في حالة تشويق لمتابعة باقي الحلقات.

ظهرت النجمة صبا مبارك، في مسلسل لحظة غضب، بشكل جديد ومميز مما جعل الحماهير تتشوق لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب، الذي تصدر التريند أكثر من مرة بسبب قصته المختلفة والمثيرة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 7

تعرضت النجمة صبا مبارك، لحالة من الابتزاز والتهديد بعد إرسال مقطع فيديو على هاتفها وهي تقتل زوجها “شريف” الذي يقدم دورة النجم محمد فراج، خاصة بعد أن أخذت بنصيحة صديقتها، أنها يجب أن تعيش حياتها بشكل طبيعي دون خوف وقلق.

وتوقع الجماهير ومتابعين مسلسل لحظة غضب أن الحلقة 7 التي ستعرض اليوم، ستكون بمثابة تهديد لـ صبا ميارك، خاصة أن من أرسل لها مقطع الفيديو لم يظهر منذ بدء الحلقات الماضية، لذلك يتوقع الجماهير أن هذا الشخص سيكون جارها الفنان “علي قاسم”.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب الحلقة 7

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب الحلقة 7

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.