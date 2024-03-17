الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد طردها من المنزل.. توقعات أحداث مسلسل "صدفة" الحلقة 7

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2024.

ظهرت النجمة ريهام حجاج بشكل مختلف في الموسم الرمضاني لهذا العام، لتبهر جماهيرها بدورها في مسلسل صدفة.

تفاصيل احداث مسلسل صدفة الحلقة 6

يتوقع متابعين مسلسل صدفة أن أحداث الحلقة اليوم، ستكون شيقة ومثيرة خاصة بعد أن تم اتهام الفنانة ريهام حجاج، بعذريتها بعد تأكيد ورق الزواج، ويتوقع الجماهير رجوع صدفة مرة أخرى لمنزلها، وذلك بعد أن تثبت حقيقة كذب هذه الزيجة التي وقعت بها أثناء تخديرها.

تعرضت النجمة ريهام حجاج لإهانة من قبل شقيقتها الفنانة رحاب الجمل، بعد تورطها في الزواج مع عم خطيبها “طارق”، وأنكرت “صدفة” هذه الزيجة بأنها تم خطفها وتخديرها ولم يكن لديها فكرة بأنها متزوجة.

صدفة "ريهام حجاج" زوج أختها "هشام منصور" بما سمعه من "رشدي الشامي" الذي ادعى الزواج منها، وواجهها بأنها أخذت منه 300 ألف جنيه، كما أنها باتت عنده لمدة ليلة كاملة، وأنكرت صدفة كل ذلك، ولكنهم لم يقتنعوا بكلامها فقررت أن تترك منزلهم وتعود لمنزل والدتها، وذلك بعد تعرضها للإهانة من قبل أسرتها بسبب هذة الزيجة.

قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السابعة

 

وينتظر المشاهدون مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة ويعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية. 

قصة مسلسل صدفة

ظهرت النجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة، بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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ريهام حجاج تتعرض للإهانة من أسرتها في الحلقة 6 من مسلسل صدفة

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 6 بطولة "ريهام حجاج"

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