مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 7.. تفاصيل هروب ياسين والشك حول فاروق

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة بين أفراد عائلة الرفاعي، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويخرج المخرج أحمد نادر جلال، ويعرض حصريًا على قناة أون.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 7

أعربت "ليلى" صفاء الطوخي، لابنها "ياسين" أمير كرارة عن فقدانها الشديد له، وثقتها بأنه لم يفعل هذا الأمر، ولم يقتل والده، ليجبها بأنه لم يتخيل من يفعل ذلك خاصة وأن الجميع كانوا موجودين في المنزل، ولكنها قاطعته نافية وجود "فاروق" أحمد رزق، وعمه "عبد الحميد" سيد رجب، مؤكدة أنها تشك فيهما أن يكونا أحد منهما القاتل.

واثناء تحدثهما، يدخل "يحيي" تامر نبيل، الذي اعترض على وجود "ياسين"، وأصر أن يسلمه للشرطة، ليؤكد له الأخير انه لم يفعل جريمة القتل وأن هناك مجهولا هاربا، طالبًا منه أن يتركه يغادر لإثبات براءته خاصة وأن "سامية" ميرنا جميل، أخبرته بأن الشرطة بالأسفل، ليضطر "ياسين" لضرب شقيقه والمغادرة سريعًا.

في التوقيت ذاته، يظهر ضابط صديق "يحيي" ليظن الجميع أنه حاضر من أجل القبض على ياسين، ولكنهم يتفاجأون بأنهم توصلوا لاصحاب "التريلة" التي تسببت في حادث هروب "ياسين" لتثبت أوراقها انها ملك عائلة الرفاعي، مما أدى لاضطرارهم القبض على "يحيي" وسط ذهول الجميع.

وفي مشهد طريف، اثناء هروب "ياسين" وبصحبته "سامية" حاول الهروب من على سطح أحد المنازل، وسط ذعر "سامية" التي صرخت قائلة: "يلا إيه يا خويا انت هتطير ولا إيه، واحدة واحدة أنا ماليس في الأكشن".

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.