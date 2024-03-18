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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 7: هشام في رحلة مع ابنة كريم فهمي

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

شهدت احداث مسلسل بابا جه الحلقة 7، الكثير من التفاصيل المثيرة، مع اقتراب انكشاف سر هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، امام زوجته ولاء، والتي تلعب دورها نسرين امين، فهل تكتشف الاخيرة في الحلقة 8 من مسلسل بابا جه أن زوجها يعمل "أب" بالإيجار؟.

 

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 7


بدأت احداث مسلسل بابا جه الحلقة 7 ، بفصل ولاء من عملها بالمدرسة، بعد اتهامها بتنظيم حفلة سرية للطلاب، بعدما اخبر "ياسر" الطلاب أثناء تواجده في الحفلة انه قريب زوج ميس ولاء.

فيما بدأت ولاء، شكوك حول طبيعة عمل هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، و تحاول تفتيش هاتفه المحمول، ولكنها حتى نهاية الحلقة لم تكتشف الحقيقة.

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موعد عرض مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة

وذهب هشام في مغامرة جديدة من مغامرات "بابا جه"، بمرافقته ابنة كريم فهمي، في رحلة لمدة ثلاث أيام، ليكتشف أن البنت تمارس التنمر على زملائها ومدرسيها بالمدرسة.

ويظهر كريم فهمي ضيف حلقة في الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، حيث يؤدي دور رجل ثري يحتاج اب مرافق لابنته في رحلة تستغرق ثلاث أيام.

ويظهر ايضًا عمرو وهبة، في نهاية احداث مسلسل بابا جه الحلقة 7، حيث يلعب دور مشرف على الرحلة التي يذهب إليها هشام.

 

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 موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 8

يأتي  موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 8 على القنوات التالية:

قناة DMC حصريًا الساعة 7.45 مساء
قناة DMC دراما الساعة 11 مساء
ومنصة  بالتزامن مع العرض على dmc

قصة مسلسل بابا جه


يناقش مسلسل بابا جيه  خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة بسبب تفشي فيروس كوفيد - 19 مما جعله يترك عمله.


ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

 

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