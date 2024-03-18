يترقب جمهور مسلسل بابا جيه، أحداث الحلقة 8 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، والذي يأتي من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 8 والقنوات الناقلة



تعرض الحلقة 8 من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 7

شهدت الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، أحداث مثيرة، بدأت بفصل ولاء التي تلعب دورها نسرين أمين من عملها، بسبب شركة زوجها هشام السرية.

فيما بدأت شكوك حول طبيعة عمل هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، حتى انها تحاول تفتيش هاتفه المحمول.

فيما يذهب هشام في مغامرة جديدة من مغامرات "بابا جه"، بمرافقته ابنة كريم فهمي، في رحلة لمدة ثلاث أيام، ليكتشف أن البنت تمارس التنمر على زملائها ومدرسيها بالمدرسة.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الثامنة

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه على القنوات التالية:

قناة DMC حصريًا الساعة 7.45 مساء

قناة DMC دراما الساعة 11 مساء

ومنصة بالتزامن مع العرض على dmc

قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جيه خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة بسبب تفشي فيروس كوفيد - 19 مما جعله يترك عمله.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.