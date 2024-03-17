الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. ظهور خاص لكريم فهمي ونسرين أمين تخسر عملها

نسرين امين من مسلسل
نسرين امين من مسلسل بابا جه

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، ظهورا خاصا لكل من كريم فهمي، وعمرو وهبة، كضيوف شرف.

مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 7

بدأت الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بشهادة عدد من الطلاب  ضد ولاء، التي تلعب دورها نسرين أمين، وتأكيدهم بأنها خلف تنظيم حفلة سرية للطلاب داخل المدرسة.

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موعد عرض مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 7 والقنوات الناقلة

 فيما تحاول ولاء، إنكار هذه التهمة التي وقعت فيها بسبب ياسر، عندما أخبر الطلاب أنها زوجة ابن خاله، ولكن ولاء تخسر عملها نهائيًا.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 لأكرم حسني: نسرين أمين في ورطة

موعد عرض مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 7 والقنوات الناقلة

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

فيما يعرض مسلسل بابا جه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه  خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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