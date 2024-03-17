ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 لأكرم حسني: نسرين أمين في ورطة

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل (بابا جه) تصاعدًا جديدًا في الأحداث، حيث انتهت بوقوع نسرين أمين (ولاء) في ورطة كبيرة بسبب حفلة سرية للطلاب بالمدرسة التي تعمل بها ويقف ياسر الذي يلعب دوره اوتاكا وراء هذه الورطة.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 6

وخلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6، تبدلت الأدوار بين "ياسر" و"هشام"، الذي يلعب دوره أكرم حسني، حيث لعب ياسر دور الأب البديل، بسبب انشغال هشام بالذهاب لحفل عيد ميلاد شقيق زوجته.

ويذهب ياسر إلى الطالب "مازن" وعرفه أنه قريب "ميس ولاء" التي تزعجه بالمدرسة، مما يجعلهما يتقاربان، ويذهب الاثنين إلى حفلة سرية بالمدرسة، فيخبر الأخير الطلاب بأن "ميس ولاء" على علاقة بترتيب الحفلة، مما يضع الأخيرة في ورطة دون معرفتها، عندما يكتشف أولياء الأمور سر الحفلة.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

فيما يعرض مسلسل بابا جه، إلى جانب القنوات التليفزيونية على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

قصة مسلسل بابا جه

يناقش “بابا جه” خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

ابطال مسلسل بابا جه

“بابا جه” بطولة أكرم حسني وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.