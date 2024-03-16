قصف متبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عدة مواقع خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود بين جنوب لبنان وإسرائيل.

وقال حزب الله في بيانه: "استهدف مجاهدونا موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وأصابوه إصابةً مباشرة".

وسبق أن أعلن حزب الله اللبناني، السبت، عن استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخي «بركان»، وإصابته إصابة مباشرة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال الحزب، في بيان صحفي: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم ثكنة راميم بصاروخي (بركان)، وأصابوها إصابةً مباشرة".



فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في اللبونة جنوبي لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق، مستهدفًا منزلًا خلا من السكان في بلدة طيرحرفا (جنوب لبنان)، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسبَّب أضرارًا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة، كما أغار على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.