الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حسن نصرالله: نؤكد وقوفنا مع الشروط التى تطرحها حماس خلال المفاوضات

حسن نصرالله
حسن نصرالله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، على وقوف جبهة لبنان مع الشروط التي تطرحها القيادات في حركة حماس، خلال المفاوضات.

وأضاف نصرالله في كلمة تليفزيونية: "أهل غزة ما زالوا يحتضنون المقاومة رغم كل الأدوار التي تقوم بها للأسف قنوات عربية لم تتمكن من لُحمة وصلابة الموقف في قطاع غزة".

وتابع: أعتبر كل الفصائل الفلسطينية مجمعة تفوض حماس لتفاوض بالنيابة عنها جميعًا لتحقيق إرادة غزة وضمان وقف العدوان، مضيفًا: "حماس تفاوض عن كل فصائل المقاومة بل عن كل جبهات المقاومة وتفاوض ليس من موقع الضعف بل تفرض الشروط".

وقال حسن نصرالله: "موقف المقاومة في غزة عندما تصر على وقف نهائي للعدوان هو الموقف الإنساني الجهادي والشرعي والسياسي الصحيح مئة في المئة".

حسن نصر الله حركة حماس المفاوضات جبهة لبنان المقاومة قطاع غزة الفصائل الفلسطينية

مواد متعلقة

"يوم الشهيد".. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان اليوم 8 مارس 2024

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الأحد 11 فبراير 2024 

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

ردًا على نتنياهو.. حماس: إسرائيل تنوى مواصلة الصراع فى الشرق الأوسط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

مصطفى محمد يتلقى صدمة كبيرة من الاتحاد الفرنسى فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل