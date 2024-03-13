حسن نصرالله: نؤكد وقوفنا مع الشروط التى تطرحها حماس خلال المفاوضات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، على وقوف جبهة لبنان مع الشروط التي تطرحها القيادات في حركة حماس، خلال المفاوضات.



وأضاف نصرالله في كلمة تليفزيونية: "أهل غزة ما زالوا يحتضنون المقاومة رغم كل الأدوار التي تقوم بها للأسف قنوات عربية لم تتمكن من لُحمة وصلابة الموقف في قطاع غزة".



وتابع: أعتبر كل الفصائل الفلسطينية مجمعة تفوض حماس لتفاوض بالنيابة عنها جميعًا لتحقيق إرادة غزة وضمان وقف العدوان، مضيفًا: "حماس تفاوض عن كل فصائل المقاومة بل عن كل جبهات المقاومة وتفاوض ليس من موقع الضعف بل تفرض الشروط".



وقال حسن نصرالله: "موقف المقاومة في غزة عندما تصر على وقف نهائي للعدوان هو الموقف الإنساني الجهادي والشرعي والسياسي الصحيح مئة في المئة".