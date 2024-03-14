وزير الحرب الإسرائيلى: لابد أن تتولى حركة فتح توزيع المساعدات بقطاع غزة

أفادت القناة "12" العبرية نقلًا عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، قوله بإنه يجب أن يتولى أحد مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال جالانت: المشكلة ليست في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إنما في كيفية توزيعها، مطالبًا بأن من يتولى المسؤولية يجب أن يكون من حركة فتح.

وأضاف الوزير الإسرائيلي قائلًا: "محمد دحلان أو ماجد فرج ليس مهمًا"، وذكرت القناة الـ12 أن مواجهات حادة نشبت بين نتنياهو وجالانت بشأن قضية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو لجالانت: "لست مستعدًا للسماع عن السلطة الفلسطينية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن قضية توزيع المساعدات في قطاع غزة عقدت العلاقات مع الولايات المتحدة وتقوض انجازات الحرب.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم أنه تم نهب شاحنات المساعدات الست التي تم إحضارها أمس من معابر إسرائيلية إلى شمال قطاع غزة، (كجزء من تجربة تهدف إلى التغلب على أعمال النهب)، ولم تصل إلى وجهتها.