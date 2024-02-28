الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غالانت: استهدفنا مواقع لحزب الله وأوقعنا قتلى فى صفوف مقاتليه

غالانت
غالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال سيقوم بتصفية أي مخرب يؤثر على أمن إسرائيل، مردفًا: "وسنفعل كل ما يلزم لإعادة السكان إلى شمالي البلاد".

واعتبرغالانت في تصريحات صحفية، أن هدف حركة حماس هو تأجيج الوضع في المسجد الأقصى، مضيفًا: "ونحن علينا منع ذلك، فالجيش يقوم بكل ما بوسعه لإعادة الأمن إلى البلاد".

تابع: "نستعد لكل الاحتمالات ونعرف كيف سنتصرف في حال ظهور أي خطر يهدد إسرائيل".

وحول التصعيدات على جبهة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "نحن يقظون حيال ما يحدث شمالي البلاد واستهدفنا مواقع لحزب الله وأوقعنا قتلى في صفوف مقاتليه"، معتبرًا إسرائيل تواجه تحديًا لم تواجهه، مؤكدًا: "من قبل والحرب الدائرة فرضت علينا"، بحسب تصريحاته.

ورد غالانت على سؤال بشأن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بدء وقف إطلاق النار الإثنين المقبل، قائلًا: "آمل أن يكون الرئيس بايدن محقا".

غالانت يتحدث عن جبهة لبنان

تابع: "جنودنا يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية ونبذل قصارى جهدنا لاستعادة المختطفين".

وأضاف غالانت: "سننتصر في الحرب وأنا مؤمن بهذه النتيجة، حيث إن هذه الحرب فُرضت علينا ويجب اتخاذ قرارات مختلفة عما اتخذناها قبل سنوات".

وشدد غالانت على ضرورة تجنيد الحريديم في صفوف جيش الاحتلال، موضحًا: "هناك حاجة قومية ملحة لتمديد الخدمة العسكرية للقوات النظامية والاحتياط".

تظاهرات يهود الحريديم

عادت قضية اليهود الأرثوذكس المتشددين أو "الحريديم" وصراعهم ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي إلى الواجهة، بعد تظاهر مئات الإسرائيليين رافعين العلم الإسرائيلي أمام المحكمة العليا في القدس، أمس الأول الإثنين، تزامنًا مع انطلاق جلسات استماع في المحكمة بشأن المبررات الملزمة لليهود المتشددين بأن يخدموا في الجيش الإسرائيلي.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوآف غالانت إسرائيل الاحتلال حركة حماس

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