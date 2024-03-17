بابا جه الحلقة السادسة.. نجلة أكرم حسنى تشعر بفقدان حنان الأب بسبب تصرفاته

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “بابا جه” محادثة بين أكرم حسني، وابنته التي تعبر عن افتقادها للشعور بالأبوة، كما أنها شعرت بالغيرة من ملك ابنة أشرف، لأن والدها اشترى لها هدية قيمة ولم يشتري لها والدها وشعورها بفقدان حنية واهتمام الأب.

واستطاع أكرم حسني في الحلقة السادسة من مسلسل “بابا جه” من اقناع ولاء نسرين أمين بأنه أجّر السيارة لدار أيتام، حتى لا تعرف بأنه خسرها في حادثة أثناء عمل اوتاكا “ياسر” إبن عمة هشام عند معاكسة احدي الفتيات أثناء القيادة وخسر بعدها السيارة بشكل كامل.

مسلسل بابا جه

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

مسلسل بابا جه

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.