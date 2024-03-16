السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الأونروا: أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء

شمال غزة
شمال غزة

قال المستشار الإعلامي عدنان أبوحسنة لوكالة الأونروا، اليوم السبت، إن أوضاع سكان قطاع  غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء، لافتًا إلى أن المساعدات التي أنزلت جوًا على القطاع غير كافية ولا تصل لكل محتاجيها.

وأكد أبوحسنة، ضرورة إدخال الدقيق بصورة فورية وتوفير المياه الصالحة للشرب، مضيفًا: "الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة لا يفي بالمطلوب".

وتابع: "سوء التغذية أصبح يشكل ظاهرة خطيرة وبدأ ينتشر في جنوبي القطاع"، مردفًا: "نحن أمام كارثة كبرى تتمثل في نقص الغذاء في القطاع".

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وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت، اليوم السبت، عن أن طفلًا واحدًا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة.

كما نبهت في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" من أن "سوء التغذية لدى الأطفال بات ينتشر بسرعة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني".

الأونروا غزة الأوضاع الإنسانية في غزة الاحتلال المساعدات في غزة

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