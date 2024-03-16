السبت 16 مارس 2024
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عالم

حماس: نتنياهو يعطل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، على حرص الحركة في اتصالاتها كل مع الوسطاء على منع مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف حمدان في تصريحات تليفزيونية: "نتنياهو شخصيا يعطل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن ما قدمته الحركة في عرضها الأخير واقعي بطريقة لا يمكن أن يرفضه الاحتلال.

تابع القيادي في حركة حماس: "ننتظر موقفا نهائيا من الاحتلال وهناك تباين رصدناه داخل حكومة الاحتلال"، مردفًا: "الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة في قطاع غزة".

واشار حمدان إلى أن بنيامين نتنياهو يدرك أن جيشه يصرخ من الألم في غزة، بحسب التصريحات.

وتابع أسامة حمدان القيادي في حماس: "ما قدمته الحركة في المفاوضات يتمثل في إنهاء العدوان وعودة النازحين والإغاثة وبدء الإعمار".

أضاف حمدان: "مازلنا ننتظر رد الاحتلال وموقف الإدارة الأمريكية التي رعت العدوان على غزة".

 

اسامة حمدان المقاومة الفلسطينية حماس العدوان الإسرائيلى قطاع غزة نتنياهو

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