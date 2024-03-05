CNN: حماس تلقي اللوم على إسرائيل لمماطلتها في الهدنة

ذكرت شبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء، أن حماس تلقي باللوم على إسرائيل بالمماطلة في التوصل لهدنة، وقدمت ردها على مفاوضات وقف إطلاق النار إلى الوسطاء في مصر.

وقالت حماس إنها قدمت ردًا على المقترحات التي قدمها لها الوسطاء المصريون والقطريون، لكنها ألقت باللوم على إسرائيل في المماطلة في التوصل إلى اتفاق.

شروط لوقف اطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع

وقال القيادي البارز في حركة حماس أسامة حمدان:"أكدنا شروطنا لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي غادروها خاصة في الشمال وتقديم المساعدات الكافية والإغاثة وإعادة الإعمار" وقال في مؤتمر صحفي في بيروت.

وكرر حمدان مطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار وقال إن تبادل الأسرى لن يتم إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والسماح بدخول المساعدات.

وأضاف: “أمن شعبنا وسلامته لن يتحقق إلا من خلال وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان والانسحاب (الإسرائيلي) من كل شبر في غزة.. ودخول المساعدات لأهلنا في غزة هو أولويتنا القصوى”.

وحذر حمدان من أن المفاوضات لن تكون “مفتوحة” مع استمرار إسرائيل في هجومها على غزة.

وأضاف أن حماس عرضت “رؤيتها وموقفها” على الاقتراح الذي قدمته مصر وقطر الأسبوع الماضي.

وبحسب وسائل اعلام محلية، يبدو أن المفاوضات الرامية إلى التوسط في وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة قد تعثرت، قبل أيام من الموعد النهائي غير الرسمي لبداية شهر رمضان.

وبقي مفاوضو حماس في القاهرة لليوم الثالث من محادثات وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء بعد يومين من عدم تحقيق أي تقدم.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن المحادثات التي استمرت يومين بين حماس والوسطاء الدوليين انهارت في العاصمة المصرية دون تحقيق أي اختراقات كبيرة، بعد أن رفضت إسرائيل إرسال وفد إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات، لكن من المتوقع أن يعقد قادة حماس المزيد من المحادثات في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين حول احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.