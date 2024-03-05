الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تحذر من سوء التغذية الشديد لأطفال غزة

ضحايا الجوع في غزة
ضحايا الجوع في غزة

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة الثلاثاء، إن مستويات سوء التغذية بين الأطفال شمالي القطاع "شديدة للغاية" وهى أعلى بنحو ثلاثة أضعاف عنها في الجنوب.

أضاف ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر صحفي أن الفحوصات التي أجريت في المراكز الصحية شمال غزة في شهر يناير، حيث أظهرت أن واحدًا من كل 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد، مضيفًا أن الرقم "من المرجح أن يكون أكبر اليوم".

معاناة 90% من الأطفال 

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وشدد بيبركورن على أن سوء التغذية لدى الأطفال "لم يكن مشكلة على الإطلاق" في غزة قبل الحرب، وأن القيود المفروضة على توصيل المساعدات أدت إلى معاناة قرابة 90% من الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي حاد.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن التفاوت في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال وجنوب غزة يظهر بشكل أساسي أنه "عندما يمكن وصول هذا القدر الضئيل من المساعدات، فإنه يحدث فرقًا منقذًا للحياة".

الصحة العللمية غزة شمال قطاع غزة مستويات آثار سوء التغذية علي صحة الإنسان

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