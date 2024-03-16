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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 6.. أكرم حسني في إجازة و"أوتاكا" أب بديل للمرة الأولى

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تتبدل الأدوار بين "هشام"، الذي يلعب دوره" أكرم حسني"، و"ياسر" الذي يلعب دوره "أوتاكا"، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه، في إطار من الكوميديا والإثارة.

 

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6

ويضطر "هشام"، خلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 إلى الذهاب لعيد ميلاد ابنة أشرف شقيق زوجته، مما يجبر "ياسر" على قبول طلب جديد للقيام بدور أب بديل، ولاسيما أن الأسرة التي تطلب أب للإيجار من مدرسة "جودي" ابنة هشام، مما قد يكشف الأخير أمام أسرته.

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مسلسل بابا جه الحلقة 6.. إدمان "أوتاكا" ينقذ "أكرم حسني" من شكوك "نسرين أمين"

 

 

وذهب "ياسر" إلى الأسرة التي تطلب ابًا بديلًا، فيما يثير مظهره غير المتناسق شكوك الأسرة حول كونه قادرًا على قيام مهام الأب، ولاسيما أنه سيكون أبًا لطالب مراهق مفصول من المدرسة بسبب تورطه في العديد من المشاكل.

وتضع والدة الطالب مازن قبل سفرها وترك أبنها، عدد من الشروط لـ"ياسر"، لكي يلتزم بها عند رعاية مازن، فهل يستطيع ياسر القيام بمهمته الجديدة؟.

 

شكوك "نسرين أمين" حول "أكرم حسني"

ولازالت "ولاء" تشك في زوجها هشام، بعدم اكتشف كذبه عليها فيما يخص قيادة السيارة، وبالرغم من تأكيد "رقية" أن "هشام" لا يكذب.


موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة السابعة

فيما يعرض مسلسل بابا جيه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.


قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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