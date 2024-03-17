الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 7 والقنوات الناقلة

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

يترقب الجمهور أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وأوتاكا، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما انتهت الحلقة 6 من مسلسل بابا جه، نهاية صادمة بتورط "ولاء" في مشكلة لا علاقة بها تهدد مستقبلها وعملها بالمدرسة.

 

موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 7

تعرض الحلقة 7 من مسلسل بابا جه لأكرم حسني حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، وعلى منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

 

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بابا جه الحلقة السادسة.. نجلة أكرم حسنى تشعر بفقدان حنان الأب بسبب تصرفاته

 

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6، تصاعدًا جديدًا في الأحداث، حيث انتهت على وقوع  نسرين أمين، والتي تلعب دور ولاء في ورطة كبيرة بسبب حفلة سرية للطلاب بالمدرسة التي تعمل بها، ويقف ياسر الذي يلعب دوره اوتاكا وراء هذه الورطة.

 

قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة السابعة

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه
على قناة dmc حصريًا الساعة 7.45
وقناة قناة DMC دراما الساعة 11 مساء
ومنصة  بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء

 

قصة مسلسل بابا جه

ويناقش مسلسل بابا جيه  خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة مالية بسبب تركه العمل بسبب تبعات انتشار فيروس كوفيد - 19.

 

أبطال مسلسل بابا جه

“بابا جه” بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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