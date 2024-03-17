مسلسل بابا جه الحلقة 7.. كريم فهمي يطلب من أكرم حسني السفر مع ابنته

مسلسلات رمضان 2024..

يشارك الفنان كريم فهمي في أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، حيث يظهر كضيف شرف من بين عملاء شركة "بابا جه" التي يعمل لديها هشام.

كريم فهمي يطلب من أكرم حسني السفر مع ابنته

بعد قبوله طلب على شركة "بابا جه"، يذهب هشام الذي يلعب دوره أكرم حسني، إلى قصر كريم فهمي، حيث يلعب دور رجل أعمال ثري، يطلب ابًا بديلًا يسافر مع ابنته في رحلة لمدة ثلاث أيام بمقابل مادي مغري.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، ظهور خاص لكل من كريم فهمي، وعمرو وهبة، كضيوف شرف.

مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 7

بدأت الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، شهادة الطلاب ضد ولاء، التي تلعب دورها نسرين أمين، وتأكيدهم بأنها خلف تنظيم حفلة سرية للطلاب داخل المدرسة، فيما تحاول ولاء، إنكار هذه التهمة التي وقعت فيها بسبب ياسر، ولكنها تخسر عملها نهائيًا

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

فيما يعرض مسلسل بابا جه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.



قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جيه خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.