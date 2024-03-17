الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. كريم فهمي يطلب من أكرم حسني السفر مع ابنته

كريم فهمي ضيف شرف
كريم فهمي ضيف شرف في مسلسل بابا جه

يشارك الفنان كريم فهمي في أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، حيث يظهر كضيف شرف من بين عملاء شركة "بابا جه" التي يعمل لديها هشام.

كريم فهمي يطلب من أكرم حسني السفر مع ابنته

بعد قبوله طلب على شركة "بابا جه"، يذهب هشام الذي يلعب دوره أكرم حسني، إلى قصر كريم فهمي، حيث يلعب دور رجل أعمال ثري، يطلب ابًا بديلًا يسافر مع ابنته في رحلة لمدة ثلاث أيام بمقابل مادي مغري.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، ظهور خاص لكل من كريم فهمي، وعمرو وهبة، كضيوف شرف.

txt

ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 لأكرم حسني: نسرين أمين في ورطة

مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 7

بدأت الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، شهادة الطلاب ضد ولاء، التي تلعب دورها نسرين أمين، وتأكيدهم بأنها خلف تنظيم حفلة سرية للطلاب داخل المدرسة، فيما تحاول ولاء، إنكار هذه التهمة التي وقعت فيها بسبب ياسر، ولكنها تخسر عملها نهائيًا

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. ظهور خاص لكريم فهمي ونسرين أمين تخسر عملها

ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 لأكرم حسني: نسرين أمين في ورطة

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

فيما يعرض مسلسل بابا جه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.


قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جيه  خلافي إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

بابا جه أبطال بابا جه “بابا جه” أبطال مسلسل بابا جه أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 7 من مسلسل بابا جه الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه بابا جه أكرم حسني Watch it مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

أول تعليق من كلوب بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

كواليس جلسة حسام حسن والشحات قبل مغادرة معسكر المنتخب

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد