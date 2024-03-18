الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

بابا جه الحلقة 8.. موقف محرج لهشام أمام مدير الفندق الذى كان يعمل به

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، محاولة إقناع من أكرم حسني، لدارين الذي يقوم بدور الأب معها أثناء رحلتها في الغردقة بأن تعتذر لصديقتها نور، ولكن رفضت حتي أثر هشام علي اعتذارها لها.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8

وقامت دارين بعمل موقف يحرج أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت المكبر الصوتي خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 قائلة: "بابا عايز يكلمك.. ورد كريم فهمي قائلا: "أيوة يا هشام دارين قالتلي علي الفلوس الزيادة الي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول قضية مهمة في المجتمع، خاصة بعد أن يتجه الأب إلى اللا مبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا، خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

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ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض  مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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