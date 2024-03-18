الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة.. نسرين أمين تحاول كشف الحقيقة وراء تأجير العربية

مسلسل بابا جه الحلقة
مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة، ذهاب نسرين أمين "ولاء" إلي ياسر إبنه عمة زوجها أكرم حسني لتسأله عن السر وراء اختفاء العربية وتأجيرها لدار ايتام أمل المستقبل، وأنها بحثت في أكثر من مكان ولم تجد دار بهذا الاسم.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة

وسألت نسرين أمين ياسر:" أنت بتصرف منين يا ياسر دلوقتي" ورد ياسر قائلا:" باخد فلوس من أمي".

وبدأت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة ذهاب هشام إلى مهمة جديدة، حيث يلعب دور الأب لابنة سعد "نور"، الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي ويسافر معها إلى الغردقة، ووصل هشام إلي الفندق الذي كان يديره.

وفوجئ هشام بعد دخوله الحمامات بوجود رسمة ميكي ماوس دون علمه بعد أن ضحك كل من يراه في الفندق، وخرج ليبرر للعاملين أنه إبنه اخته من تسببت في ذلك وأنها تحب المقالب.

بابا جه الحلقة الثامنة.. دارين ترسم "ميكي ماوس" على وجه أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 8

أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يتجه الأب إلي اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض  مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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