"بابا جه".. خطة جديدة من أكرم حسنى لمنع زوجته من اكتشاف تلف السيارة

اتفق أكرم حسني "هشام" مع عمته "سماء إبراهيم" أم ياسر مدير أعمال بابا جه والمتسبب في حادث السيارة، على أن تخبر زوجة "ولاء" بأنهم ذهبوا بياسر إلى مصحة إدمان للتأكد إن كان مدمنًا أم لا حتى تكشف أمر إتلاف السيارة بعد شكوها وأسئلتها المتكررة عن السيارة وسبب اختفائها.

وحاول أكرم حسني إقناعها قائلا: "عمتي شكت في ابنها ياسر، إنه مدمن، فطلبت مني إني أساعدها وأكتف ياسر وننقله المصحة نتطمن عليه، وبدأنا بعد كدا نلم فلوس الجمعية" وردت ولاء قائلة: عمتك سابت ابنها وراحت تلم الجمعية؟

بابا جه

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

بابا جه

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، سيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.