الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بابا جه.. كوميديا رمضانية تناقش قضايا أسرية ودروسًا حياتية (تحليل بيانات)

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

يظهر مسلسل "بابا جه" كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية التي يتطلع إليها الجمهور بشغف، ويقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، وهو يعد امتدادًا لمشواره الناجح في عالم الكوميديا الخفيفة المليئة بالدروس الحياتية.

أحداث مسلسل بابا جه 

وتأخذنا الأحداث في رحلة ممتعة إلى عالم الأسرة، حيث نشهد علاقة الأب بأبنائه من منظور إيجابي وكوميدي في آن واحد، فبينما يواجه البطل أزمة ضائقة تهدد استقرار حياته، يجد نفسه مضطرًا للتصدي لها بقوة وحكمة من أجل الحفاظ على أسرته المترابطة.

ويتناول المسلسل القضايا التربوية والأسرية بأسلوب كوميدي لطيف يبعث على الضحك والمرح، ويسلط الضوء على أهمية تربية الأبناء بطريقة سليمة وفقًا لقواعد محددة من شأنها تسهيل مهمة الآباء والأمهات في هذا المجال الحساس.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الإثنين، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات.

54 % يغردون عن "بابا جه"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظيت التغريدات المعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال، اليوم الإثنين، والحديث عن مسلسل "بابا جه"، بنسبة 54%، تليها التغريدات باللينكات والصور بنسبة 31%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 28%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 1%.

"بورسعيد" الأكثر بحثًا عن "بابا جه"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الثامنة والثلث مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الأربع ساعات الماضية، جاءت محافظة بورسعيد بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم السويس بموجب 83 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة بني سويف بموجب 76 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الإسكندرية بموجب 75 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة أسيوط بموجب 72 عملية بحث في الدقيقة.

4 آلاف مغرد يتفاعلون مع 121 منشورًا عن "بابا جه"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل بابا جه، وصل إلى حوالي 119 منشورًا، من 49 حسابا، وتفاعل معه 23.236 مغرد.

"السعودية" و"تونس" تبحثان عن "بابا جه"

ومن أكثر الدول العربية التي تبحث عن "بابا جه"، مصر في المقدمة، تليها السعودية وتونس.

وكانت نسبة البحث من خلال أجهزة "الآندرويد" بنسبة 39%، تليها أجهزة "الكمبيوتر" بنسبة 34%، ثم أجهزة "آيفون" بنسبة 19%.

موعد عرض المسلسل 

ويعرض المسلسل بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أبطال المسلسل

مسلسل "بابا جه" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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