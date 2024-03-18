الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"مسار إجبارى".. دراما كوميدية تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، يأتي مسلسل "مسار إجباري" ليروي لنا قصة فريدة من نوعها عن الشقيقين "حسن" و"حسين"، اللذين كانا يجهلان حقيقة أنهما أبناء لأب واحد، ثم تأخذنا الأحداث في رحلة ممتعة مليئة بالمفاجآت والتحولات الدرامية، حيث يضطر الشابان إلى التعايش معًا تحت سقف واحد بعد وفاة والدهما.

الشابان من منطقة شعبية، يمثلان طرفي نقيض في كل شيء تقريبًا؛ فالأول طالب جامعي، والآخر عامل ميكانيكي، لكن الحياة تخبئ لهما مفاجأة لم يكونا يتوقعانها أبدًا، واضطرا للتعاون معًا رغم رفضهما لفكرة أن يكونا أخوين.

ولاقت تلك الأحداث المثيرة استحسان جمهور السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات باستخدام أدوات تحليل البيانات.

مسلسل مسار إجباري

67% يغردون عن "مسار إجباري"

باستخدام أداة  "Tweet blinder"، حظي التغريد باللينكات والصور بالنسبة الأكبر خلال، أمس الأحد، الحديث عن مسلسل "مسار إجباري"، وذلك بنسبة 67%، يليها التغريدات المكتوبة بنسبة 16.5%، ثم إعادة التغريد بنسبة 14.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 4%.

"المنوفية" الأكثر بحثًا عن "مسار إجباري"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الحادية عشرة والربع مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الأربع ساعات الماضية، جاءت محافظة المنوفية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم سوهاج بموجب 62 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة الجيزة بموجب 42 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة القاهرة بموجب 32 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة القليوبية بموجب 24 عملية بحث في الدقيقة.

11 ألف مغرد يتفاعلون مع 70 منشور عن "مسار إجباري"

باستخدام أداة “Keyhole” وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "مسار إجباري"، وصل إلى حوالي 70 منشورًا، من 32 حساب، وتفاعل معه 11.026 مغرد.

وتفوقت نسبة البحث من قبل النساء على الرجال، حيث بحثت 92% من السيدات عن المسلسل، فيما بحث عنه 8% فقط من الرجال.

وكانت نسبة البحث من خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 39%، تليها أجهزة "أندرويد" بنسبة 20%.

موعد عرض المسلسل 

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

مسلسل مسار إجباري

أبطال المسلسل

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.

مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري مواعيد إعادة مسار إجباري أحمد داش عصام عمر

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