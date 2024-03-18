مسلسل عتبات البهجة.. احتفاء بالحياة عبر عدسة يوتيوبر مُسن (تحليل بيانات)

مسلسلات رمضان 2024..

في خضم السباق الرمضاني الحالي، يبرز مسلسل "عتبات البهجة" كواحد من أبرز الأعمال الدرامية التي يبحث عنها الجمهور، هذا العمل الذي يأخذنا في رحلة ممتعة إلى عالم "بهجت الأنصاري"، رجل كبير في السن توفيت زوجته وابتعد أولاده عنه، ليجد نفسه غارقًا في الوحدة والفراغ.

مسلسل عتبات البهجة

وبدلًا من الاستسلام للظروف القاسية، يقرر "الأنصاري"، الذي يجسد دوره النجم يحيى الفخراني، أن يحول حياته رأسًا على عقب، في خطوة مبتكرة، ينطلق بمشروع فريد من نوعه على منصة "يوتيوب" يحمل اسم "عتبات البهجة"، حيث يناقش بأسلوب كوميدي ساخر العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية المهمة.

ما يميز هذا المسلسل هو طريقة تناوله للحياة بنظرة إيجابية وأمل، حتى في أحلك الظروف، فبينما يعاني "الأنصاري" من الوحدة والفراغ، يجد في أحفاده سندًا ومصدر سعادة يدفعه للمضي قدمًا في مشروعه الجديد.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الإثنين، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة لقوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات.

67% يغردون عن عتبات البهجة

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريد باللينكات والصور بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الإثنين، والحديث عن مسلسل "عتبات البهجة"، بنسبة 74.5%، يليها التغريدات المعاد نشرها بنسبة 15.5%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 8.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 2%.

"بني سويف" الأكثر بحثًا عن عتبات البهجة

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الرابعة إلا ربع عصرًا، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل، خلال الأربع ساعات الماضية، جاءت محافظة بني سويف الأعلى بحثًا بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم الشرقية بموجب 70 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القاهرة بموجب 62 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الجيزة بموجب 52 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الأسكندرية بموجب 45 عملية بحث في الدقيقة.

4 آلاف مغرد يتفاعلون مع 121 منشورا عن "عتبات البهجة"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "عتبات البهجة"، وصل إلى حوالي 121 منشورًا، من 33 حساب، وتفاعل معه 4،547 مغرد.

السيدات الأكثر بحثًا

وتفوقت نسبة البحث من قبل النساء على الرجال، حيث بحثت 100% من السيدات عن المسلسل، خلال الساعات الماضية فقط.

وكانت نسبة البحث من خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 51%، تليها أجهزة "أندرويد" بنسبة 24%.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama.

أبطال المسلسل

أما عن أبطال المسلسل؛ فهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، علاء مرسي، وهو من إخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.