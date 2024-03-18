«عتبات البهجة».. هنادى مهنا: حققت حلمى بالوقوف أمام يحيى الفخرانى

اعتبرت الفنانة هنادى مهنا أنها حققت حلمًا من أحلامها بالوقوف أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى فى مسلسل «عتبات البهجة»، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى هذا العمل الذى يناقش قضايا اجتماعية مهمة. ووصفت هنادى مهنا، فى حوارها التالى مع «الدستور»، كواليس تصوير العمل بـ«اللذيذة جدًا»، خاصة أنها على معرفة وثيقة بجميع طاقم المسلسل، ما وفر أجواء سهلت عليها التصوير بصورة كبيرة. وكشفت عن استشارة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ووالدها الفنان هانى مهنا، فى الأدوار التى تختار تقديمها على الشاشة، لأن لديهما ملاحظات قد لا تلتفت إليها، فينبهانها لها، من أجل الاستقرار على الدور الذى يناسبها. وتشارك هنادى مهنا فى «عتبات البهجة» بشخصية «فلة»، وهى فتاة مهووسة بـ«السوشيال ميديا»، وترفض شقيقتها «نعناعة/ جومانا مراد» ذلك السلوك، ما يضعهما فى مواقف صعبة.

■ بداية.. ما أبرز كواليس اختيارك لأداء شخصية «فلة» فى «عتبات البهجة»؟

- فى البداية تواصلت معى شركة «العدل جروب»، وعرضت علىّ الدور، وتحمست جدًا بمجرد علمى أن بطل العمل هو الفنان الكبير يحيى الفخرانى، الذى سيعود بهذا المسلسل إلى ساحة الدراما.

«فلة» فتاة تقضى وقتها كما تقضى الفتيات أوقاتهن على «السوشيال ميديا»، وتساعد أختها، وتتزوج الإنسان الذى تحبه، وتمر بمواقف وأحداث مثيرة نشاهدها فى المسلسل.

■ ألم تقابلى شخصية فى الحقيقة تشبه «فلة» التى تجسدينها فى العمل؟

- كلنا التقينا مثلها، وفى اعتقادى أن هناك جيلًا كاملًا يتعامل فى الحياة بنفس طريقة «فلة»، ونشاهدهم حولنا، فالجميع حاليًا يستخدم «السوشيال ميديا».

■ الشخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل.. ما الصعوبات التى واجهتك فيها؟

- الشخصية ليست صعبة، على العكس، أنا أشعر بمتعة كبيرة أثناء تجسيدها، خاصةً أنها جديدة ومختلفة، لكننى أبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ذلك، وهذا جعلنى أركز مع شخصيات لم أكن أركز معها سابقًا لأصل إلى شكل معين لـ«فلة».

والمخرج الكبير مجدى أبوعميرة خيّرنى بين دور «جميلة» و«فلة»، إلا أننى أحببت «فلة» أكثر وقررت تجسيدها، شعرت بأنه دور مختلف عنى، ويختلف عن سابق أعمالى التى قدمتها خلال السنوات الماضية.

■ ماذا عن كواليس التصوير؟

- كواليس العمل لذيذة جدًا، لأن جميع الطاقم أصدقائى، و«الشغل مع ناس على معرفة بهم يشعرنى براحة كبيرة»، وهذه ليست المرة الأولى التى أعمل معهم، والناس جميعهم كأنهم أسرة واحدة، والجميع يحصل على حقوقه، فلا فارق بين ممثل وآخر، وهذا ما يميز «العدل جروب».

■ كيف رأيتِ العمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى؟

- سعيدة جدًا أننى وقفت أمامه هذا العام، وأعتبر نفسى قد حققت حلمًا من أحلامى بالعمل معه، وبمجرد إخبار والدى بأننى ضمن أبطال مسلسل يحيى الفخرانى، قال لى بالنص «صبرتى ونلتى».

■ ماذا عن تعاونك مع الفنانة جومانا مراد التى تجسد دور شقيقتك؟

- لم تكن هذه المرة الأولى التى أعمل فيها مع الفنانة جومانا مراد، تعاونا معًا فى مسلسل فى «خيانة عهد» بطولة الفنانة يسرا، وهى شخصية لذيذة وممثلة خطيرة جدًا، وأستغرب كيف أنها ليست مصرية وتمكنت من تجسيد شخصية «نعناعة» بهذه البراعة، وانبهرت بها فى الحقيقة وسعدت بالعمل معها.

■ ما القضايا الرئيسية التى يطرحها «عتبات البهجة»؟

- هو يتحدث عن الكثير من المشاكل الاجتماعية، خاصةً تفاوت تفكير الأجيال، وفكرة الإنترنت و«السوشيال ميديا»، وأنه كلما زادت التكنولوجيا، زادت الفجوة بين الأجيال.

■ هل تطلبين تعديلات على السيناريو بما يناسب الشخصية من وجهة نظرك؟

- لا يمكننى فعل هذا بمفردى، دون الرجوع إلى المؤلف أو المخرج، لا يمكن أن أعدل على السيناريو من تلقاء نفسى.

■ من الذى تستشيرينه فى أدوارك؟

- أستشير زوجى الفنان أحمد خالد صالح، ووالدى الفنان هانى مهنا، لأنه فى بعض الأحيان تكون هناك ملاحظات لا ألتفت إليها، فينبهانى لها، ومن ثم أتخذ القرار بنفسى بشكل حاسم، إما أختار الدور الذى عرض علىّ أو أعتذر.

■ ما رأيك فى مسلسلات الـ١٥ حلقة؟

- أرى أن أعمال الـ١٥ حلقة فكرة عظيمة، خاصة مع الأعمال التى لا يتسع السيناريو الخاص بها لأكثر من ١٥ حلقة، حتى لا يشوبها المط ويشعر المشاهد بالملل.

■ كيف ترينَ فكرة المنصات الرقمية؟

- المنصات الرقمية كانت فكرة عبقرية من البداية، وأنقذتنا من الإعلانات، والملل الذى كنا نشعر به أثناء مشاهدتنا أى عمل فنى، كما أنها جعلتنا نشاهد جميع الحلقات بشكل مستمر دون انقطاع، ونشاهد المسلسلات بسهولة، وجعلت الشعوب تتقارب من بعضها.

■ كيف تتعاملين مع الانتقادات التى توجَّه إليكِ؟

- أنا أحترم النقد الإيجابى الذى يقدم ملاحظات، ويعطى أسبابًا ويحلل بشكل منطقى، وفى بعض الأحيان أرد عليه وأتجاوب معه أيضًا، أما الانتقادات السلبية الممزوجة بالسباب لا ألتفت إليها، وأنا أتابع باستمرار ما يحدث على «السوشيال ميديا»، وما يُنشر ويُقال.

■ ألا تشعرين بأنه من الصعب إرضاء الجمهور؟

- الناس أذواق بشكل عام، ولا يمكن لأى شخص أن يرضى الجمهور كله، وهذا أمر طبيعى، فلكل إنسان رأيه الشخصى ورؤيته لمن حوله، وإرضاء الجميع أمر صعب، وهناك دائمًا اختلاف وتباين فى الآراء.

■ أليس لديكِ مشروع سينمائى خلال الفترة المقبلة؟

- حاليًا أعمل على فيلم، ولكن لا أحب الإفصاح عن أى تفاصيل عنه.

■ أى المسلسلات تتابعينها فى رمضان؟

- «الحشاشين» لكريم عبدالعزيز، و«بابا جه» لأكرم حسنى، وفى النصف الثانى من رمضان سأتابع «جودر» لياسر جلال الذى سأكون ضيفة شرف فيه.

■ هل ترين أن المرأة تحصل على حقوقها حاليًا فى المجتمع؟

- بالفعل، المرأة المصرية بدأت فى الحصول على حقوقها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذا بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى خصص عامًا لها، واهتم بها، وبالمشاكل التى تمر بها فى المجتمع مؤخرًا، حتى وصلت إلى مراتب ومكانة عالية.

■ ماذا عن طقوسك فى شهر رمضان؟

- لا أحب «العزومات» فى شهر رمضان، على الرغم من أننى طباخة ماهرة.. «أحب أعزم بس مروحش عزومات»، لأننى لا أحب التجمعات الكبيرة.

■ ما أبرز الوجبات التى تتقنين إعدادها؟

- الكوارع والملوخية والعكاوى، أنا أحب المطبخ جدًا.

■ ما الشخصية التى تتمنين تجسيدها؟

- أحب أن أجسد شخصية إنسان شرير «بس كويس مع عائلته».

■ بماذا تحلمين؟

- أحلم بافتتاح مشروع حضانة.