"الحشاشين" يخطفون أنفاس الجمهور.. جدل بين المغردين حول المسلسل

من رحم التاريخ القديم، تنبثق حكاية ملحمية تروي لنا سيرة رجل غامض، وهو حسن الصباح، مؤسس جماعة "الحشاشين" التي أرعبت الجميع بأفكارها المتطرفة وأساليبها الدموية، وذلك في قلب القرن الحادي عشر الميلادي، حيث كانت الدنيا تعج بالصراعات والحروب، برزت هذه الحركة الشيعية الغريبة لتترك بصمتها الخالدة على صفحات التاريخ.

وكأننا نسمع همسات الماضي البعيد وهي تهمس لنا قصصًا مرعبة عن قلاع حصينة شيدتها "الحشاشين" في قمم الجبال لتكون معاقلهم الآمنة، ومن خلالها أطلقوا سهام الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، فكانوا فدائيين مستعدين للموت في سبيل مبادئهم الملتوية، مستخدمين الاغتيالات كأداة رئيسية في استراتيجيتهم العسكرية الدموية.

في هذا العمل الدرامي الضخم، الذي يستمر طوال شهر رمضان الكريم، وبإنتاجه الضخم، تربع على عرش الأكثر بحثًا خلال الأيام الماضية، لما أثاره من جدل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، ففي السطور التالية قمنا بتحليل ذلك التفاعل الذي حصده المسلسل باستخدام أدوات تحليل البيانات.

67.5% يعيدون التغريد عن "الحشاشين"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة النشر بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأحد،والحديث عن مسلسل "الحشاشين"، وذلك بنسبة 67.5%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 22.5%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 8.5%، وفي المرتبة الأخيرة الرد على التغريدات بنسبة 2%.

"أسوان" الأكثر بحثًا عن "الحشاشين"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الحادية عشرة مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل، جاءت محافظة أسوان بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم بورسعيد بموجب 77 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة شمال سيناء بموجب 76 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة مطروح بموجب 75 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الأقصر بموجب 75 عملية بحث في الدقيقة.

369 مغرد يتفاعلون مع 16 منشور عن "الحشاشين"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن ذروة التفاعل اليوم، كانت في الساعة العاشرة مساءً، بما يقرب من 16 منشورًا في تلك الفترة،من 13 حساب، وتفاعل معه 369 مغرد.

وكانت نسبة البحث من خلال أجهزة "الأندرويد" بنسبة 55%، تليها أجهزة "أيفون" بنسبة 27%، واحتلت المرتبة الأخيرة أجهزة الكمبيوتر بنسبة 18%.

مواعيد عرض المسلسل

ويعرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز اليوم على شاشة فضائية dmc، فى تمام الساعة 9:15 مساءًا، لمدة ساعة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويجسد “عبد العزيز” شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

أبطال المسلسل

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.