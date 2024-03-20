الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسنى

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب للامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه 

جمع مشهد بين محمد أوتاكا، وأكرم حسني، واتفاق على أوردر جديد لهشام، في مزرعة على طريق أبو صير كأب للإيجار، من ثمانية صباحًا للخامسة المغرب، وأوضح هشام أنه يفكر في تكبير الفكرة وإيجارعدد كبير من الآباء للعمل في "بابا جه".

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، أوردر جديد، أكرم حسني "أب للإيجار" والغريب أنه تفاجأ أنه لشاب من عمره يدعى “خالد” ويجسده أحمد أمين، وهو شخصية تعاني من مشاكل نفسية خاصة بعد وفاة والده ولديه عقد نفسية، ويريد أبا يحل مكان والده بعد وفاته حتى يتمكن من تحقيق الوعد التي وعده به قبل الوفاة منها "شريط كوكتيل، وتزويج  رز وملوخية، وتعليم ركوب الدراجة".

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 9، طلب منه "أحمد أمين" أن يقوم هشام “أكرم حسني” بتعليمه ركوب الدراجة مثل ما كان والده وعده قبل وفاته، وأن يستخدم الجرس في الدراجة، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بالمحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة حتي يأس من تعليمه.

وظهرت نسرين أمين "ولاء" في منزل فريال يوسف والدة الطفل زياد بعد أن أرسى شقيقها شكوكًا عن خيانة هشام لها، لتبدأ مرحلة البحث عن إدانته داخل منزل فريال يوسف، وأبلغتها أنها جاءت لتساعده في الرجوع إلى المدرسة بعد فصلها كونها مذيعة مشهورة، زادت الشكوك بعد أن أبلغها زياد أن زوجها يذهب إلى المنزل ويلعب معه.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه 

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
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