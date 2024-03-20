الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 9... نسرين أمين تبحث عن خيوط إدانة أكرم حسنى

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، ظهور نسرين أمين "ولاء" في منزل فريال يوسف والدة الطفل زياد بعد أن أرسى شقيقها شكوكًا عن خيانة هشام لها، لتبدأ مرحلة البحث عن إدانته داخل منزل فريال يوسف، وأبلغتها أنها جاءت لتساعده في الرجوع إلى المدرسة بعد فصلها كونها مذيعة مشهورة، زادت الشكوك بعد أن أبلغها زياد أن زوجها يذهب إلى المنزل ويلعب معه.

 

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ"أكرم حسني"

يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC فى التاسعة إلا الربع صباحًا والثانية إلا الربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه بمنصة Watch it.

 

مسلسل بابا جه تفاصيل أحداث الحلقة 10

تعرض أكرم حسني "هشام" لموقف محرج في حلقة أمس من مدير الفندق الذي حل مكانه قبل ترك وظيفته، حيث إنه اكتشف وظيفته كأب للإيجار قائلًا: " أقولك يا داده ولا يا إيه، وطول عمرك بتخلينا نفكر برة الصندوق بس شغلك الجديد خلاك سبت الصندوق خالص، أنا كده خلصت حفلة هشام يلا نشوف حفلتنا".


وحاولت دارين ابنة كريم فهمي في المسلسل الانتقام لهشام "أكرم حسني"، بعد أن حاول ترك الفندق ويرجع إلى القاهرة ولكنها رفضت دارين، وحاولت أن تحل الموقف وتأخذ حق أكرم حسني، ودبرت مقلبًا في عماد مدير الفندق الذي أحرجه، ووضعت ثعبانًا بلاستيكيًا في ظهره، لكنه ظن أن الثعبان حقيقي وخلع ملابسه في مكان استقبال عملاء الفندق، وبعدها رجع هشام لتكملة عطلتهما سويًا في الفندق.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 10  


يعرض مسلسل بابا جه الحلقة العاشرة بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة 10
 

وينطلق  في الساعة الثامنة إلا الربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يعيش الأب في اللامبالاة، ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيمًا ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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