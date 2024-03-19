الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 9.. أكرم حسني يعلم أحمد أمين ركوب الدراجة

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

بدأت احداث مسلسل بابا جه الحلقة 9 بمشهد يجمع أحمد أمين وأكرم حسني أورد جديد" أب للإيجار".

 

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 9

وضمن احداث مسلسل بابا جه الحلقة 9 ، طلب منه "أحمد أمين" أن يقوم هشام “أكرم حسني” بتعليمه ركوب الدراجة مثل ما كان والده وعده قبل وفاته، وأن يستخدم الجرس في الدراجة، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بالمحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة حتي يأس من تعليمه.

 

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موعد إعادة مسلسل بابا جه

 

يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

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مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 8

تعرض أكرم حسني “هشام” لموقف محرج  في حلقة أمس من مدير الفندق الذي حل مكانه قبل ترك وظيفته، حيث أنه اكتشف وظيفتة كأب للإيجار قائلا: " أقولك يا دادا ولا يا إي، وطول عمرك بتخلينا نفكر برة الصندوق بس شغلك الجديد خلاك سيبت الصندوق خالص، أنا كدا خلصت حفلة هشام يلا نشوف حفلتنا".

وحاولت دراين إبنه كريم فهمي في المسلسل  الانتقام لهشام “ أكرم حسني”، بعد أن حاول ترك الفندق ويرجع إلي القاهرة ولكنها رفضت دارين وحاولت أن تحل الموقف وتأخذ حق أكرم حسني، زدبرت مقلب في عماد مدير الفندق الذي احرجه، ووضعت ثعبان بلاستيكي في ظهره، لكنه ظن أن الثعبان حقيقي وخلع ملابسه في مكان استقبال عملاء الفندق، وبعدها رجع هشام لتكملة عطلتهما سويًا في الفندق.

 

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض  مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة   بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

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قنوات عرض مسلسل بابا جه


وينطلق  في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

 

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

 

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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