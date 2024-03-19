مسلسل بابا جه الحلقة 9.. أكرم حسني يتفق على أوردر جديد في مزرعة مانجو

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، مشهد بين محمد أوتاكا، وأكرم حسني، واتفاق على أوردر جديد لهشام، في مزرعة علي طريق أبو صير كأب للإيجار، من ثمانية صباحًا للخامسة المغرب، وأوضح هشام أنه يفكر في تكبير الفكرة وإيجارعدد كبير من الآباء للعمل في "بابا جه".

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه، محاولة إقناع من أكرم حسني، لدارين الذي يقوم بدور الأب معها أثناء رحلتها في الغردقة بأن تعتذر لصديقتها نور ولكن رفضت حتي أثر هشام علي اعتذارها لها.

وقامت دارين بعمل موقف يحرج أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت المكبر الصوتي قائلة:" بابا عايز يكلمك.. ورد كريم فهمي قائلا:" أيوة يا هشام دارين قالتلي علي الفلوس الزيادة الي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

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مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أحداث مسلسل بابا جه



تدور أحداث مسلسل بابا جه حول قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يتجه الأب إلي اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.



وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني يوميا ولمدة 15 يوم علي قناة Dmc، وDMC drama، ومنصة واتش الرقمية.

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