"بابا جه" الحلقة 9.. أكرم حسنى يفصح عن عقدته مع والده لأحمد أمين

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني العقدة الأبوية التي يعاني من هشام (أكرم حسني) والتي جعلت منه هذا الشخص " أب للإيجار"، ففي مشهد درامي قوي صرّح هشام لـ"خالد" (أحمد أمين) بالطريقة التي كان يعامله بها والده، وأنه والد كان يعتبر الضحك من قلة الأدب، و أن الأصدقاء مفسدون، وقد ساهمت حكاية هشام في تقدير خالد لذكرياته مع والده، بعدما كان يشعر بالحزن لأنه توفى ولم يفعل معه الكثير من الأشياء.

مسلسل بابا جه

وفي الوقت نفسه تمكّن هشام من الهرب من الكمين محاولات زوجته ولاء (نسرين أمين) الإيقاع به ومعرفة تفاصيل علاقته بنهى (فريال يوسف)، ولكن بعد أن ظلت في منزل نهى لساعات لم يأتِ هشام، لتتغير تعاملاتها معه في المنزل، وتفكر مع شقيقها أشرف (ياسر الطوبجي) في طريقة لإيقاعه.

مسلسل بابا جه

أحداث الحلقة التاسعة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، أوردر جديد، أكرم حسني "أب للإيجار" والغريب أنه تفاجأ أنه لشاب من عمره يدعى "خالد" ويجسده أحمد أمين، وهو شخصية تعاني من مشاكل نفسية خاصة بعد وفاة والده ولديه عقد نفسية، ويريد أبًا يحل مكان والده بعد وفاته حتى يتمكن من تحقيق الوعد التي وعده به قبل الوفاة منها "شريط كوكتيل، وتزويج رز وملوخية، وتعليم ركوب الدراجة".

مسلسل بابا جه

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني"

يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.