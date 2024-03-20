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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني ملخص الحلقة 9

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تنطلق اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه، وتدور أحداث مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني في إطار كوميدي لايت، ولكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 9

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، أوردر جديد، أكرم حسني "أب للإيجار" والغريب أنه تفاجأ أنه لشاب من عمره يدعى “خالد” ويجسده  أحمد أمين، وهو شخصية تعاني من مشاكل نفسية خاصة بعد وفاة والده ولديه عقد نفسية، ويريد أبا يحل مكان والده بعد وفاته حتى يتمكن من تحقيق الوعد التي وعده به قبل الوفاة منها "شريط كوكتيل، وتزويج  رز وملوخية، وتعليم ركوب الدراجة".

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 9، طلب منه "أحمد أمين" أن يقوم هشام “أكرم حسني” بتعليمه ركوب الدراجة مثل ما كان والده وعده قبل وفاته، وأن يستخدم الجرس في الدراجة، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بالمحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة حتي يأس من تعليمه.

موعد اعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 9 وقنوات العرض

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ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسنى

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مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة العاشرة من  مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة  بطول أكرم حسني، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

وينطلق  في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

قصة مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني في اطار كوميدي لاي، ولكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ابطال مسلسل بابا جه

يشارك عدد من الفنان من مسلسل بابا جه، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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