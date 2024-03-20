الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 10.. تعرف على موعد عرض مسلسل حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يعرض اليوم الحلقة 10 والجديدة من مسلسل محارب  في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 9

ذهب محارب إلى أهله في الصعيد الذين لديهم عليه ثأر بسبب الشجار على قطعة أرض والثأر عليهم منذ سنوات طويلة، وبمجرد ما دب قدم محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص فيما استقبله الأخر بالهجوم عليه والضرب.

ورفض أبناء عمومته الصلح وأقروا على الثأر منه وقتله، إلا أن جدتهم الكبيرة قبلت الصلح ورفضت الدم وأجبرت ابناء عمومته على التصالح مع محارب وقبوله واستقباله في بيتهم.

فيما طلبت الجدة الكبيرة الجلوس مع محارب والحديث معه وذلك بعدما أمرت أبناء عمومته بالتصالح معه واستقباله في منزلهم بالصعيد.

العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC.

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب  الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 9

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أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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