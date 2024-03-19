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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 9.. كبيرة عائلة محارب توافق على الصلح

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 9.. ذهب محارب بكفنه لأهله في الصعيد للصلح وأخبرهم أنه لا يدري ماذا حدث منذ سنوات ولم يكن له يد في مقتل أحد أبناء عمومته، لأنه والده هرب بأسرته خارج الصعيد.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

ورفض أبناء عمومته الصلح وأقروا على الثأر منه وقتله، إلا أن جدتهم الكبيرة قبلت الصلح ورفضت الدم وأجبرت أبناء عمومته على التصالح مع محارب وقبوله واستقباله في بيتهم.

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بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC

 

أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

 

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي، وهو مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار درامي اجتماعي، وتدور أحداثه حول عزيز الذي يجسد دوره حسن الرداد، الذي اتهم ظلمًا في قضية مخدرات بسبب إصراره على الحصول على حق والدته التي قُتلت دهسًا على يد ابن أحد كبار رجال الأعمال.

 

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

 

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. 

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