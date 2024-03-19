مسلسل محارب الحلقة 9.. حسن الرداد يقع تحت يد ثأر الصعيد

تتصاعد أحداث الحلقة التاسعة في مسلسل محارب بالبحث عن من قتل الفنان ماجد المصري “العزازي” والفنان تامر عبد المنعم “وصفي” في حين تشير اصابع الاتهام بأن القاتل هو الفنان حسن الرداد “محارب”.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

وذهب محارب إلى أهله في الصعيد الذين لديهم عليه ثأر بسبب الشجار على قطعة أرض والثأر عليهم منذ سنوات طويلة، وبمجرد ما دب قدم محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص فيما استقبله الأخر بالهجوم عليه والضرب.

ويحاول محارب الصلح مع أهله في الصعيد حتى يستطيع أن يقف أمام أهل العزازي الذين ورطوه في عدة تهم وقضايا مُلفقة له.

مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" موعد عرض الحلقة 9 من القاتل؟

ليكون لجمهور محارب متابعة مسلسل محارب في أوقات العرض الأولى او في وقت الإعادة الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب ملخص احداث الحلقة 8

يوجه للفنان حسن الرداد "محارب" جريمة قتل جديدة لكلا من" ماجد المصري وتامر عبد المنعم" ولكن مازال القاتل مجهول.

لتتصاعد الاحداث بمحاولة انتحار شقيقة محارب بعد علمها بتورطه في جريمة قتل جديده وتهديد زوجته بالانتحار بسبب محاوله والدها تزويجها من اعمل مساعديه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 9

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.