مسلسل محارب الحلقة 9.. من قتل "العزازي"؟ يُثير فضول رواد "السوشيال ميديا"

مازال البحث جار عن الجاني بعد مقتل الفنان ماجد المصري "العزازي" والفنان تامر عبد المنعم "وصفي" بعد تصاعد أحداث الحلقة الثامنة لينتظر الجمهور معرفة الجاني الحقيقي.

وثارت الشكوك حول الفنان حسن الرداد "محارب" الذي كان يرافق المجني عليهما أثناء إطلاق نار من مجهولين، وأنه قد يكون المتهم ثأرًا لوالدته.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 8

وتتواصل الشكوك حول أحمد زاهر "حسام الجيوشي" بأن قتل المجني عليهما لصالحه لطمس قضايا الاختلاس والصفقات المالية واخفاء خيوط الاتهام.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 9

ويعرض مسلسل محارب في التاسعة مساءً والإعادة في الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

ويصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، ونور محمود.

كما يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.