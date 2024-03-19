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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 9.. كبيرة العائلة: "طلوع الروح مبيجيبش اللي راح ولا بيطيب الجراح"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 9..  طلبت الجدة الكبيرة الجلوس مع محارب والحديث معه وذلك بعدما أمرت أبناء عمومته بالتصالح معه واستقباله في منزلهم بالصعيد.

 

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

ودار حوار بين الجدة ومحارب، قالت فيه: "على قد ما هو ثأر ابني، إلا إني مكنتش عايزة عيالي يوصلوا لأبوك، ماهو ابني هو كمان، عمر الدم ما هيتعوض ولكن بردو عمر الدم ما هيجيب اللي راح".

واختتمت الجدة حديثها مع محارب عن ثأر الصعيد وقسوته: “طلوع الروح مبيجيبش اللي راح ولا بيطيب الجراح”.

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يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي، ويدور في إطار درامي اجتماعي، وتدور أحداثه حول عزيز الذي يجسد دوره حسن الرداد، الذي اتهم ظلمًا في قضية مخدرات بسبب إصراره على الحصول على حق والدته التي قُتلت دهسًا على يد ابن أحد كبار رجال الأعمال.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

 

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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