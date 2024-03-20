الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 9

مسلسل محارب
مسلسل محارب

ننشر موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 9 من المسلسل الرمضاني اليوم بعد تصاعد الأحداث والدخول في دائرة الاخذ بالثأر انقاذ الرداد من القتل والابتزاز.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 9

يتاح مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 9 اليوم في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 9

ليذهب محارب بكفنه لأهله في الصعيد للصلح وأخبرهم أنه لا يدري ماذا حدث منذ سنوات ولم يكن له يد في مقتل أحد أبناء عمومته، لأنه والده هرب بأسرته خارج الصعيد.

ليرفض أبناء عمومته الصلح ويصروا على الثأر منه وقتله، إلا أن جدتهم الكبيرة قبلت الصلح ورفضت الدم وأجبرت أبناء عمومته على التصالح مع محارب.

مسلسل محارب الحلقة 9.. كبيرة عائلة محارب توافق على الصلح

مسلسل محارب الحلقة 9.. كبيرة العائلة: "طلوع الروح مبيجيبش اللي راح ولا بيطيب الجراح"

مسلسل محارب الحلقة 9.. حسن الرداد يقع تحت يد ثأر الصعيد

مسلسل محارب الحلقة 9.. محمود البزاوي يتهجم على بيت أخت حسن الرداد

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 10

لتستكمل الاحداث اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 9.. كبيرة عائلة محارب توافق على الصلح

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