مسلسل إمبراطورية ميم.. أحداث الحلقة 10 قبل عرضها

يبحث قطاع كبير من محبي الدراما المصرية والعربية عن تفاصيل أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، واسم النجم خالد النبوي، إذ تصدّرت الحلقات السابقة والنجم خالد النبوي محركات البحث ومواقع التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا ب تويتر، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية المتصاعدة داخل أسرة مختار أبو المجد.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 10

تشهد أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والتى تعرض مساء اليوم حصريا

على مجموعة قنوات dmc بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية، تصاعد بشكل كبير، إذ لم يتبقى لـ منة أبو المجد - هاجر السراج، سوى يوما واحدا على تقديم أوراق البعثة التى تحلم بها، وحتى الآن لم يوافق والدها مختار - خالد النبوي، فماذا تفعل حتى يقتنع ويوافق على سفرها إلى الخارج.

كما تشهد الحلقة 10 إصرار أبناء مختار وفى مقدمتهم مروان - نور النبوي، على إجراء انتخابات داخل المنزل تجعلهم يحملون عنه الكثير من المسؤولية، فى مقابل رفض مختار فكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه ليقينه بعدم كفاءتهم وافتقادهم للخبرة اللازمة لمثل هذه المهمة الصعبة، وشعوره بأنه المسؤول الوحيد عنهم.. فمن سينتصر في النهاية؟.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 10

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 مساء ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10.15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً ويتم إعادة الحلقة بواقع مرتين الأولى فى تمام الساعة 12 مساء، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساء.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يننتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية الإنسانية وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، التى كتبها فى الستينيات وتم تقديمها فى عمل سينمائي فى السبعينيات، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تضم حلقات مسلسل إمبراطوربة ميم 30 حلقة، وتعرض حصريا على شبكة قنوات دي إم سي، ومنصة واتش ات الرقمية.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحة، ليلى عزالعرب، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، والأطفال منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والمسلسل انتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.