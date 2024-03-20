نشوى مصطفى لـ"الدستور": "إمبراطورية ميم" سيمفونية رائعة أعادتني لعالم الدراما

خطفت الفنانة نشوى مصطفى، الأنظار بشخصية "مديحة أبوالمجد" التي تُجسِّدها في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، أمام الفنان خالد النبوي، وهو أحد أهم الأعمال الضخمة التي تنافس في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

نشوى مصطفى: وافقت على "إمبراطورية ميم" دون قراءة الدور

"الدستور" تواصل مع الفنانة نشوى مصطفى، التي أعربت عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها بمجرد انطلاق أولى حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يعيدها إلى عالم الدراما بعد غياب 10 سنوات.

وأضافت نشوى: "اكتشفت أن هناك تعطشًا كبيرًا من قبل الجمهور لمثل هذه الأعمال الواقعية الهادفة التي تناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل محترم وهادف"، واصفة إمبراطورية ميم بـ "السيمفونية" الرائعة المليئة بالأحداث المشوقة للجمهور، ويناقش عدة قضايا اجتماعية بطريقة واقعية، ويتم تقديمها من خلال 30 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل؛ وأيضًا شخصية "مديحة" التي تقدمها خلال الأحداث خاصة أنها هي نموذج نسائي متواجد في بيوت كثيرة.

وأشارت "نشوى" إلى أنها وافقت على المشاركة في بطولة المسلسل، دون قراءة الدور ودون معرفة كافة التفاصيل، قائلة: "لم أتردد لحظة في قبول الدور، فقد وافقت دون قراءة السيناريو واكتفيت بمعرفة العناصر الأساسية التي كانت وجيزة للغاية بالموافقة بداية من إعادة تقديم رواية "إمبراطورية ميم".

نشوى مصطفى: شخصية "مديحة" تشبهني كثيرًا في الواقع

وأكدت "نشوى" أن شخصية "مديحة" تشبهها كثيرًا في الواقع من الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن الأدوار الاجتماعية المأخوذة من قلب الأسرة المصرية تجذبها دائمًا، خاصة مع بحثها المستمر عن التنوع والابتعاد عن أداء الأدوار المتشابهة، متابعة: "شخصية مديحة دور انتظرته وحلمت به منذ زمن، يعيدني إلى الجمهور على مائدة رمضان، بعد فترة غياب، فقد عُرِضَ عليِّ عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، ولم أجد سيناريو جيدًا يشجعني على العودة، إلى أن عُرِضَ عليِّ «إمبراطورية ميم» الذي شجعني للعودة بقلب جامد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، أمام الفنان خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، حلا شيحة، نورهان منصور، عمر زهران، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، ومن إخراج محمد سلامة.