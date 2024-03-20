الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

نشوى مصطفى لـ"الدستور": "إمبراطورية ميم" سيمفونية رائعة أعادتني لعالم الدراما

نشوى مصطفى فى إمبراطوربة
نشوى مصطفى فى إمبراطوربة ميم

خطفت الفنانة نشوى مصطفى، الأنظار بشخصية "مديحة أبوالمجد" التي تُجسِّدها في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، أمام الفنان خالد النبوي، وهو أحد أهم الأعمال الضخمة التي تنافس في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

نشوى مصطفى: وافقت على "إمبراطورية ميم" دون قراءة الدور 

"الدستور" تواصل مع الفنانة نشوى مصطفى، التي أعربت عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها بمجرد انطلاق أولى حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يعيدها إلى عالم الدراما بعد غياب 10 سنوات.

وأضافت نشوى: "اكتشفت أن هناك تعطشًا كبيرًا من قبل الجمهور لمثل هذه الأعمال الواقعية الهادفة التي تناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل محترم وهادف"، واصفة إمبراطورية ميم بـ "السيمفونية" الرائعة المليئة بالأحداث المشوقة للجمهور، ويناقش عدة قضايا اجتماعية بطريقة واقعية، ويتم تقديمها من خلال 30 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل؛ وأيضًا شخصية "مديحة" التي تقدمها خلال الأحداث خاصة أنها هي نموذج نسائي متواجد في بيوت كثيرة.

وأشارت "نشوى" إلى أنها وافقت على المشاركة في بطولة المسلسل، دون قراءة الدور ودون معرفة كافة التفاصيل، قائلة: "لم أتردد لحظة في قبول الدور، فقد وافقت دون قراءة السيناريو واكتفيت بمعرفة العناصر الأساسية التي كانت وجيزة للغاية بالموافقة بداية من إعادة تقديم رواية "إمبراطورية ميم".

نشوى مصطفى: شخصية "مديحة" تشبهني كثيرًا في الواقع 

وأكدت "نشوى" أن شخصية "مديحة" تشبهها كثيرًا في الواقع من الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن الأدوار الاجتماعية المأخوذة من قلب الأسرة المصرية تجذبها دائمًا، خاصة مع بحثها المستمر عن التنوع والابتعاد عن أداء الأدوار المتشابهة، متابعة: "شخصية مديحة دور انتظرته وحلمت به منذ زمن، يعيدني إلى الجمهور على مائدة رمضان، بعد فترة غياب، فقد عُرِضَ عليِّ عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، ولم أجد سيناريو جيدًا يشجعني على العودة، إلى أن عُرِضَ عليِّ «إمبراطورية ميم» الذي شجعني للعودة بقلب جامد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، أمام الفنان خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، حلا شيحة، نورهان منصور، عمر زهران، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة العاشرة من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة العاشرة إمبراطورية ميم الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل امبراطورية ميم الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ما حكم العمل فى شركة مديرها مثلى الجنسية؟.. على جمعة يحسم الأمر

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة