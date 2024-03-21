الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "حق عرب" الحلقة 10.. دينا فؤاد تحاول إنهاء حياتها بسبب "العوضي"

مسلسل "حق عرب" الحلقة 10.. حاولت "حنان" دينا فؤاد، إنهاء حياتها وقامت بتقطيع شرايينها، بعد أن رفض "عرب" احمد العوضى الرجوع لها.

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مسلسل “حق عرب” الحلقة 10 

حاولت حنان الاتصال بـ"عرب" أكثر من مرة لكنه يرفض الرد عليها.

ويتعرض “مؤمن” شقيق حنان الأصغر، للضرب في الحارة فيتدخل "عرب" للدفاع عنه، ويحذر “عرب” أهالي المنطقة من الخوض في سيرة “حنان” ويؤكد: “بيت الغرباوي في حمايتي”.

وتضمنت الأحداث مشاهد مؤثرة بين حنان الغرباوى ووالدها عندما عاتبته على معرفته بسلوكها والطريق التى تسير فيه بناء على رغبة زوجة ابيها رضا والتى تجسدها وفاء مكى، وبكى والدها من شدة العتاب، ثم ألقت بنفسها فى حضن أبيها، واختتمت الحلقة بحضور "رباح" وليد فواز لطلب الزواج من حنان مرة أخرى ولكن سرًا، وتفاجىء زوجة والدها بمحاولة إنتحارها وتقطيع شرايين يدها.

ابطال حق عرب 

ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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