ناقد فنى: تنوع الفئات العمرية سمة مميزة فى دراما المتحدة هذا العام

قال الناقد الفني علي الكشوطي إن هناك تنوعا كبيرا على عدة مستويات، من حيث النوع الدرامي المقدم والمستوحى من التاريخي والشعبي والكوميدي والدرامي، علاوة على التنوع الفني على مستوى الأجيال والفئات العمرية للنجوم المشاركين في الموسم الدرامي الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن دراما رمضان تنوعت في المستوى العمري للأبطال في الأعمال الدرامية، فنجد نجوما مخضرمين ونجوما شبابا ونجوما أعمارهم متوسطة.

وتابع: التنوع لم يقف عند حد الأعمار والألوان الدرامية بل في مدة العرض للعمل الدرامي، فالشركة المتحدة تنوعت في أعمالها بين المسلسلات ذات الـ30 حلقة والـ15 حلقة، وأبرزها مسلسلا "فراولة" و"جودر" اللذان سيبدأن يوم 16 رمضان.