جوتيريش: يجب التحرك الفورى لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا مبررات للعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن المحتجزين دون شروط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أضاف جوتيريش: "العالم يواجه تحديات عديدة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، ويجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة".

في سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، للسماح بدخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إلى قطاع غزة ومنح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني.

وقال الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن العاملين في المجال الإنساني يلعبون دورًا لا غنى عنه في تقديم الدعم والإغاثة للمدنيين المنكوبين في غزة.