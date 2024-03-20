الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للسماح بدخول المفوض العام لـ"أونروا" إلى غزة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، للسماح بدخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إلى قطاع غزة ومنح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني.

وقال الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن العاملين في المجال الإنساني يلعبون دورًا لا غنى عنه في تقديم الدعم والإغاثة للمدنيين المنكوبين في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروَّعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

الاتحاد الأوروبي إسرائيل فلسطين أونروا

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