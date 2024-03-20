روسيا: الولايات المتحدة تقترح إجراء حوار استراتيجى بشروطها

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقترح إجراء حوار استراتيجي فقط بشروطها.

وأوضحت "الخارجية الروسية"، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الموقف الروسي من قضايا الاستقرار الاستراتيجي لم يتغير.

وحذَّرت مجموعة السبع، من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وأشارت مجموعة السبع في بيانٍ لها، إلى أن المجموعة تشعر بقلقٍ بالغ بشأن تقارير تشير إلى دراسة إيران إمكانية نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.