شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى بمحيط مستشفى أبويوسف النجار شرق رفح الفلسطينية

أكد "بشير جبر" مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، ارتقاء شهداء ومصابين - معظمهم أطفال - في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلًا بمحيط مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 فلسطينيًا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.