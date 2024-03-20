الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى بمحيط مستشفى أبويوسف النجار شرق رفح الفلسطينية

شهداء
شهداء

أكد "بشير جبر" مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، ارتقاء شهداء ومصابين - معظمهم أطفال - في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلًا بمحيط مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 فلسطينيًا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

رفح الفلسطينية إسرائيل محيط مستشفي أبو يوسف النجار الشهداء في قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلى يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل فى زيارة رسمية

فلسطين تدين تصريحات نتنياهو بشأن تبرير حرب الإبادة ضد شعبها وتهجيره بالقوة

فلسطين: حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام قضية إنسانية بامتياز لا تخضع للابتزاز

وزيران إسرائيليان يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب فى هذه الحالة

بريطانيا: نواصل الضغط على إسرائيل للسماح بفتح مزيد من المعابر لفترة أطول

إصابات فى صفوف جيش الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية بمحيط مجمع الشفاء الطبى

"القاهرة الإخبارية": أطباء غربيون يرصدون المأساة فى غزة

استشهاد مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أثناء تأمينه دخول المساعدات

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة