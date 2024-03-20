وزيران إسرائيليان يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب فى هذه الحالة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضم الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن عضو الكنيست جدعون ساعر، عن انشقاق حزبه، عن حزب بيني جانتس، عضو المجلس الحربي الإسرائيلي.

وقرر "ساعر" البقاء في الائتلاف الحكومي، ليعزز بذلك ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويدخل في صراع مع جانتس.