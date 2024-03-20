الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزيران إسرائيليان يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب فى هذه الحالة

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضم الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن عضو الكنيست جدعون ساعر، عن انشقاق حزبه، عن حزب بيني جانتس، عضو المجلس الحربي الإسرائيلي.

وقرر "ساعر" البقاء في الائتلاف الحكومي، ليعزز بذلك ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويدخل في صراع مع جانتس.

جدعون ساعر وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش نتنياهو الوزير الإسرائيلي المتطرف إسرائيل

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