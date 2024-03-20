الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أطباء غربيون يرصدون المأساة في غزة

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان "أطباء غربيون يرصدون المأساة في غزة".

واستعرض التقرير فظائع جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تحدث عنها 4 أطباء غربيين زاروا قطاع غزة في الأشهر الأخيرة.

وأكدوا أن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار بشكل تام، وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء فإن 4 أطباء عملوا مع فرق في غزة لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري هناك في أكتوبر الماضي مخلفًا حتى الآن نحو 32 ألف شهيد ونزوح نحو 2 مليون شخص، فضلًا عن مجاعة حقيقية ودمار شامل وكامل.

ووفقًا للتقرير، أوضح أحد الأطباء الذي زار غزة في يناير الماضي، أنه رأى طفلة مصابة بحروق شديدة تعاني دون وجود دواء لعلاجها.

الرعاية الصحية في غزة المأساة في غزة غزة إسرائيل

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